Informations pratiques

Benfeld

AC.PA.HU. fête ses 40 ans avec une grande soirée africaine

Etang de pêche Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 18:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

AC.PA.HU. célèbre ses 40 ans avec une soirée africaine !

L’association ACtion et PArtage HUmanitaire (AC.PA.HU.) vous donne rendez-vous pour célébrer ses 40 années d’engagement et de solidarité.

Au programme

Un délicieux repas africain,

Une animation aux couleurs de l’Afrique,

Une soirée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la bonne humeur.

Les bénévoles de l’association seront heureux de vous accueillir pour partager ce moment festif.

Venez nombreux célébrer cet anniversaire et soutenir les actions d’AC.PA.HU. ! .

Etang de pêche Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 31 20 64 acpahu@yahoo.fr

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English :

L’événement AC.PA.HU. fête ses 40 ans avec une grande soirée africaine Benfeld a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Grand Ried