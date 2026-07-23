AC.PA.HU. fête ses 40 ans avec une grande soirée africaine Benfeld
samedi 5 septembre 2026 · Benfeld
Informations pratiques
Benfeld
AC.PA.HU. fête ses 40 ans avec une grande soirée africaine
Etang de pêche Benfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05 18:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
AC.PA.HU. célèbre ses 40 ans avec une soirée africaine !
L’association ACtion et PArtage HUmanitaire (AC.PA.HU.) vous donne rendez-vous pour célébrer ses 40 années d’engagement et de solidarité.
Au programme
Un délicieux repas africain,
Une animation aux couleurs de l’Afrique,
Une soirée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la bonne humeur.
Les bénévoles de l’association seront heureux de vous accueillir pour partager ce moment festif.
Venez nombreux célébrer cet anniversaire et soutenir les actions d’AC.PA.HU. ! .
Etang de pêche Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 31 20 64 acpahu@yahoo.fr
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English :
L’événement AC.PA.HU. fête ses 40 ans avec une grande soirée africaine Benfeld a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Grand Ried
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