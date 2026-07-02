Informations pratiques

Benfeld

Fête du Stubbehansel

Place Aristide Briand Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-14 06:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

Chaque année, Benfeld s’anime autour de la célèbre Fête du Stubbehansel, une célébration historique incontournable qui vous transporte dans une ambiance festive et conviviale avec le marché annuel et artisanal, des spectacles et concerts, un bal champêtre, une fête foraine et un marché aux puces.

Chaque année, Benfeld s’anime autour de la célèbre Fête du Stubbehansel , une célébration historique incontournable qui vous transporte dans une ambiance festive et conviviale.

La ville vous ouvre ses portes pour trois jours de découvertes et de divertissements variés, idéaux pour toute la famille.

Programme 2026

Vendredi

Groupe Kazenpai, sonorités réunionnaises

Vendredi et samedi

parc de la Villa Jaeger démonstrations de danse

dans les rues compagnie Quartier avec déambulations artistiques

Samedi

DJ Fred

Dimanche

Marché aux puces, apéritif concert de l’HArmonie municipale

animations musicales et spectacles de magie

En soirée, FM Light

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Place Aristide Briand Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 42 17 mairie@ville-de-benfeld.fr

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English :

Every year, Benfeld comes alive around the famous Stubbehansel Festival, a historic celebration that transports you into a festive and convivial atmosphere with the annual craft market, shows and concerts, a country ball, a funfair and a flea market.

L’événement Fête du Stubbehansel Benfeld a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme du Grand Ried