AGENDA · Benfeld
Concert avec Les Broken Arrows Benfeld
samedi 29 août 2026 · Benfeld
Informations pratiques
Benfeld
Concert avec Les Broken Arrows
Place de la République Benfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Vintage guitar rock .
Place de la République Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 11 99 ledenbarrestaurant@gmail.com
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English :
L’événement Concert avec Les Broken Arrows Benfeld a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Grand Ried
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