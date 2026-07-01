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AGENDA · Benfeld

Concert avec Les Broken Arrows Benfeld

samedi 29 août 2026 · Benfeld

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place de la République
Ville
67230 Benfeld
Département
Bas-Rhin
Tarif

Benfeld

Concert avec Les Broken Arrows

Place de la République Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Vintage guitar rock   .

Place de la République Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 11 99  ledenbarrestaurant@gmail.com

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English :

L’événement Concert avec Les Broken Arrows Benfeld a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Grand Ried

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