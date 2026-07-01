Visite guidée sur les traces de l’Âge d’Or benfeldois (1600-1650), Hôtel de Ville, Benfeld

Informations pratiques

Visite guidée sur les traces de l’Âge d’Or benfeldois (1600-1650) 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

La visite guidée inédite vous permettra de découvrir les monuments les plus emblématiques de la première moitié du XVIIe siècle. Le circuit, au départ de l’Hôtel de ville, dévoilera notamment les secrets du Châtelet, de l’ancienne Chancellerie et de l’Hôpital bourgeois, sans oublier les nombreuses anecdotes que le guide vous proposera lors de courtes haltes. Rendez-vous à 13h45 devant l’hôtel de Ville.

Hôtel de Ville 1 rue Clémenceau, 67230 Benfeld Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est 03 88 74 04 02 http://www.grandried.fr https://www.facebook.com/Alsace.Grand.Ried?ref=hl;https://twitter.com/grandried;https://plus.google.com/u/0/b/104000655275764836828/+GrandriedFr/about Construit en 1531, ses arcades du rez-de-chaussée étaient primitivement toutes ouvertes et formaient la Laube. La tourelle de l’Hôtel de Ville fut ajoutée en 1619. Elle comporte une horloge à Jacquemart avec 3 automates et 3 cadrans.

Cette visite guidée inédite vous permettra de découvrir les monuments les plus emblématiques de la première moitié du 17e siècle. Le circuit, au départ de l’Hôtel de ville, dévoilera notamment les du…

© Fabien Baumann