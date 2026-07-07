Informations pratiques

Surgères

Académie de Cuivres et Percussions de Surgères

Centre ville de Surgères Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-20

L’Académie de Cuivres et Percussions de Surgères se déroulera du 18 au 25 juillet pour sa 28 ème édition.

130 stagiaires encadrés par des professionnels de renommée internationale se produiront tout au long du séjour pour animer la ville.

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Centre ville de Surgères Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine academie.surgeres@gmail.com

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English :

The Surgères Brass and Percussion Academy will take place from July 18 to 25 for its 28th edition.

130 participants, mentored by internationally renowned professionals, will perform throughout the program to bring the town to life.

L’événement Académie de Cuivres et Percussions de Surgères Surgères a été mis à jour le 2026-07-03 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin