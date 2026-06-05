Les mardis country de Surgères Sous les halles Surgères
Les mardis country de Surgères Sous les halles Surgères mardi 7 juillet 2026.
Surgères
Les mardis country de Surgères
Sous les halles Place Georges Brassens Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:30:00
fin : 2026-08-11 22:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-08-11
Danse country non-stop et initiations, sous les halles de Surgères.
Gratuit et ouvert à tous !
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Sous les halles Place Georges Brassens Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 11 98 90 countrysurgerescity@gmail.com
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English :
Nonstop country dancing and introductory lessons under the market halls in Surgères.
Free and open to everyone!
L’événement Les mardis country de Surgères Surgères a été mis à jour le 2026-06-23 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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