Les mardis country de Surgères Sous les halles Surgères mardi 7 juillet 2026.

Surgères

Les mardis country de Surgères

Sous les halles Place Georges Brassens Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:30:00

fin : 2026-08-11 22:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-11

Danse country non-stop et initiations, sous les halles de Surgères.

Gratuit et ouvert à tous !

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Sous les halles Place Georges Brassens Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 11 98 90 countrysurgerescity@gmail.com

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English :

Nonstop country dancing and introductory lessons under the market halls in Surgères.

Free and open to everyone!

L’événement Les mardis country de Surgères Surgères a été mis à jour le 2026-06-23 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin