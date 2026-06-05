Deviens Baby Sitter stage initiation Salle du Lavoir Surgères
Deviens Baby Sitter stage initiation Salle du Lavoir Surgères jeudi 9 juillet 2026.
Surgères
Deviens Baby Sitter stage initiation
Salle du Lavoir 18 rue du Lavoir Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-09
Stage sur 2 jours pour s’initier au baby-sitting, destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. Gratuit sur inscription obligatoire.
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Salle du Lavoir 18 rue du Lavoir Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 76 10
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English :
A 2-day introductory babysitting workshop for young people ages 16–25. Free, but registration is required.
L’événement Deviens Baby Sitter stage initiation Surgères a été mis à jour le 2026-06-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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