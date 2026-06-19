OZANNE, une épopée canadienne Surgères
OZANNE, une épopée canadienne Surgères samedi 4 juillet 2026.
Surgères
OZANNE, une épopée canadienne
Centre bourg Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Revivez l’épopée d’Ozanne Achon qui s’est aventurée dans des contrées hostiles et fabuleuses du Canada.
Co-Production entre la Cie de l’Orée du Bois, la Cie Déculottée et la Cie Point du Jour.
Durée 1h15
Tarif libre et conscient* 10€, 12€ ou 15€
.
Centre bourg Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@aunis-maraispoitevin.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Relive the epic journey of Ozanne Achon as she ventured into the hostile and wondrous landscapes of Canada.
A co-production by Cie de l’Orée du Bois, Cie D’écoulottée, and Cie Point du Jour.
Running time: 1 hour 15 minutes
Pay-what-you-can*: $10, $12, or $15
L’événement OZANNE, une épopée canadienne Surgères a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
À voir aussi à Surgères (Charente-Maritime)
- Ciné concert Le mécano de la general Le Palace Surgères 19 juin 2026
- Vide association Surgères 19 juin 2026
- Les vendredis musicaux Mademoiselle Sane Le Café Français Surgères 19 juin 2026
- Fête des Pères Surgères 20 juin 2026
- Défilé de mode Halle du marché Surgères 20 juin 2026