Initiation Bachata à la Guinguette de Surgères Guinguette de Surgères Surgères
vendredi 10 juillet 2026 · Guinguette de Surgères · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Initiation Bachata à la Guinguette de Surgères
Guinguette de Surgères 8 avenue Saint-Pierre Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 22:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Initiation Bachata Authentique & Soirée dansante avec Yessi.
Au programme 1h d’initiation à la Bachata Traditionnelle Dominicaine, suivie d »une soirée dansante latino !
Gratuit, ouvert à tous, débutants et confirmés.
.
Guinguette de Surgères 8 avenue Saint-Pierre Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 71 77 77 rosadeluz.surgere@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Authentic Bachata Intro & Dance Night with Yessi.
On the agenda: a 1-hour introductory class in traditional Dominican Bachata, followed by a Latin dance party!
Free and open to everyone, beginners and experienced dancers alike.
L’événement Initiation Bachata à la Guinguette de Surgères Surgères a été mis à jour le 2026-07-02 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
À voir aussi à Surgères (Charente-Maritime)
- Les mardis country de Surgères Sous les halles Surgères 7 juillet 2026
- Deviens Baby Sitter stage initiation Salle du Lavoir Surgères 9 juillet 2026
- Concert de musiques et Chants de la Renaissance Place du chateau Surgères 9 juillet 2026
- Marché nocturne d’Hélène Rue Bersot Surgères 10 juillet 2026
- Fête nationale Surgères 14 juillet 2026