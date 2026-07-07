UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Surgères

Initiation Bachata à la Guinguette de Surgères Guinguette de Surgères Surgères

vendredi 10 juillet 2026 · Guinguette de Surgères · Surgères

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Guinguette de Surgères
Adresse
8 avenue Saint-Pierre
Ville
17700 Surgères
Département
Charente-Maritime
Tarif

Surgères

Initiation Bachata à la Guinguette de Surgères

Guinguette de Surgères 8 avenue Saint-Pierre Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 22:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Initiation Bachata Authentique & Soirée dansante avec Yessi.
Au programme 1h d’initiation à la Bachata Traditionnelle Dominicaine, suivie d »une soirée dansante latino !
Gratuit, ouvert à tous, débutants et confirmés.
  .

Guinguette de Surgères 8 avenue Saint-Pierre Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 71 77 77  rosadeluz.surgere@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Authentic Bachata Intro & Dance Night with Yessi.
On the agenda: a 1-hour introductory class in traditional Dominican Bachata, followed by a Latin dance party!
Free and open to everyone, beginners and experienced dancers alike.

L’événement Initiation Bachata à la Guinguette de Surgères Surgères a été mis à jour le 2026-07-02 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

À voir aussi à Surgères (Charente-Maritime)