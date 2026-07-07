Initiation Bachata à la Guinguette de Surgères Guinguette de Surgères Surgères

Informations pratiques

Surgères

Initiation Bachata à la Guinguette de Surgères

Guinguette de Surgères 8 avenue Saint-Pierre Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 22:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Initiation Bachata Authentique & Soirée dansante avec Yessi.

Au programme 1h d’initiation à la Bachata Traditionnelle Dominicaine, suivie d »une soirée dansante latino !

Gratuit, ouvert à tous, débutants et confirmés.

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Guinguette de Surgères 8 avenue Saint-Pierre Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 71 77 77 rosadeluz.surgere@gmail.com

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English :

Authentic Bachata Intro & Dance Night with Yessi.

On the agenda: a 1-hour introductory class in traditional Dominican Bachata, followed by a Latin dance party!

Free and open to everyone, beginners and experienced dancers alike.

L’événement Initiation Bachata à la Guinguette de Surgères Surgères a été mis à jour le 2026-07-02 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin