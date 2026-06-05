Fête nationale Surgères
Fête nationale Surgères mardi 14 juillet 2026.
Surgères
Fête nationale
Remparts du parc du château Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
La ville de Surgères vous invite à célébrer la fête nationale du 14 juillet 2026, avec un feu d’artifice pour marquer l’événement.
Rendez-vous à partir de 15h avec des animations toute l’après-midi et des concerts durant la soirée.
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Remparts du parc du château Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 00 23
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English :
The town of Surgères invites you to celebrate the national holiday on July 14, 2026, with a fireworks display to mark the occasion.
Join us starting at 3:00 p.m. for activities all afternoon and concerts in the evening.
L’événement Fête nationale Surgères a été mis à jour le 2026-06-25 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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