Surgères

Fête nationale

Remparts du parc du château Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 15:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

La ville de Surgères vous invite à célébrer la fête nationale du 14 juillet 2026, avec un feu d’artifice pour marquer l’événement.

Rendez-vous à partir de 15h avec des animations toute l’après-midi et des concerts durant la soirée.

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Remparts du parc du château Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 00 23

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English :

The town of Surgères invites you to celebrate the national holiday on July 14, 2026, with a fireworks display to mark the occasion.

Join us starting at 3:00 p.m. for activities all afternoon and concerts in the evening.

L’événement Fête nationale Surgères a été mis à jour le 2026-06-25 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin