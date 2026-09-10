Académie des Livres de Toulouse : remise des prix, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Académie des Livres de Toulouse : remise des prix Mardi 8 décembre, 14h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-08T14:00:00+01:00 – 2026-12-08T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-08T14:00:00+01:00 – 2026-12-08T18:00:00+01:00

Mardi 8 décembre – 14h à 18h

L’Académie des Livres de Toulouse rassemble tous les auteurs toulousains et de la région, pour participer au concours littéraire qu’elle organise chaque année. Ce concours regroupe une dizaine de sections, du roman à la biographie, du recueil de nouvelles à celui de poésie.

Seront décernés 3 prix par thème ainsi que la « Plume d’Or » attribuée au meilleur ouvrage remarqué par le jury parmi tous les écrivains.

Tous les amateurs de littérature sont donc conviés à cet événement où chacun pourra connaître et rencontrer les auteurs régionaux, leurs parutions et leurs biographies et pourra donc échanger avec eux.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Seront décernés 3 prix par thème ainsi que la « Plume d’Or » attribuée au meilleur ouvrage remarqué par le jury parmi tous les écrivains.