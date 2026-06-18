Acantha Lang New Morning Paris

Cette artiste habitée, dotée d’une voix exceptionnelle, aux performances passionnées sur scène comme sur disque, perpétue l’héritage de la soul classique avec une authenticité brute qui lui vaut d’être comparée à des légendes telles qu’Aretha Franklin ou Gladys Knight.

Entre la puissance brute de la soul du Sud et des grooves funk irrésistibles, sa voix intense et habitée lui a rapidement permis de se démarquer sur la scène internationale. Son premier album « Beautiful Dreams » s’est hissé à la 3e place des charts officiels au Royaume-Uni et a reçu un accueil critique unanime en Europe et aux États-Unis, dont une critique 4 étoiles du magazine Soul Bag : « On y retrouve des échos d’Aretha Franklin, de la jeune Mavis Staples, voire de Nina Simone, mais l’ensemble n’appartient qu’à elle. »

Acantha Lang a déjà conquis le public à travers le monde, de ses débuts à la télévision américaine dans l’émission CBS Saturday Morning à ses concerts complets en tête d’affiche à travers l’Europe.

Autrice nommée aux GRAMMY® pour Robert Randolph, elle cumule des millions d’écoutes et figure dans des playlists majeures sur Spotify telles que « All Funked Up », « Best Retro Songs » ou « Best Funk Songs ».

Sur scène, elle interprétera les titres de son album acclamé « Beautiful Dreams », tout en dévoilant de nouveaux morceaux issus de son très attendu deuxième album.

Originaire de La Nouvelle-Orléans, basée à Londres et nommée aux GRAMMY, Acantha Lang est une des plus belles révélations de la scène soul mondiale de ces dernières années.

Le mercredi 01 juillet 2026

de 19h30 à 22h00

payant Prix Normal : 22 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-02T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-01T19:30:00+02:00_2026-07-01T22:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20260701-7729-45-ans-du-new-acantha-lang.html#billetterie



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