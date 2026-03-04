Accès aux droits des femmes : quel état des lieux ? Quelles perspectives ?, UDCFDT, Bordeaux
Accès aux droits des femmes : quel état des lieux ? Quelles perspectives ?, UDCFDT, Bordeaux jeudi 12 mars 2026.
sur inscription
Une table ronde proposée par l’URI Nouvelle Aquitaine CFDT, avec
- Marie Françoise Raybaud, directrice du CIDFF Gironde
- Catherine Abeloos, présidente de l’APAFED,
- Eve Piquer, secrétaire régionale de la CFDT Nouvelle Aquitaine
UDCFDT rue Théodore Gardère, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine
