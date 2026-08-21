Accès grand écran, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes
jeudi 1 octobre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes
Informations pratiques
Accès grand écran Jeudi 1 octobre, 14h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T14:00:00+02:00 – 2026-10-01T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-01T14:00:00+02:00 – 2026-10-01T15:30:00+02:00
Projections en audio-description et versions françaises sous-titrées de films.
Tout public et particulièrement public en situation de handicap sensoriel
Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240934160 »}]
Projections en audio-description et versions françaises sous-titrées de films. Tout public et particulièrement public en situation de handicap sensoriel
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