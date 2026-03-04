Accès gratuit à la la Cité de la Préhistoire et à l’exposition temporaire « Plus belle la mort ! », Cité de la Préhistoire, Orgnac-l’Aven

Accès gratuit à la la Cité de la Préhistoire et à l’exposition temporaire « Plus belle la mort ! » Samedi 13 juin, 10h00 Cité de la Préhistoire Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

Découvrez la nouvelle exposition temporaire de la Cité de la Préhistoire, à la découverte des rites funéraires de la Préhistoire !

L’exposition Plus belle la mort ! pose la question de notre rapport à la mort au sens large et propose d’illustrer en quoi la Préhistoire peut venir enrichir notre perception humaine actuelle. Au travers de la présentation de sites préhistoriques du Sud-Est de la France, dont certains sont inédits et issus de fouilles de l’INRAP (Institut national de recherches en archéologie préventive), cette exposition mettra en exergue la grande diversité des pratiques mortuaires. Elle évoque les traces conservées mais aussi, en creux, les éléments aujourd’hui inaccessibles. Ces différentes pratiques, depuis la simple inhumation en fosse d’un individu jusqu’au cannibalisme en passant par les bûchers funéraires, les sépultures collectives mégalithiques et différentes manipulations post-mortem, traversent les âges. Elles témoignent de gestes réalisés par les vivants pour se séparer de leurs défunts dans un cadre très probablement collectif et ritualisé.

Accèdez également gratuitement aux collections permanantes du musée qui vous présentent 350 000 ans de Préhistoire régionale.

Cité de la Préhistoire 2130 route de l’Aven Orgnac-l’Aven 07150 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 36 65 10 https://www.orgnac.com/ https://www.facebook.com/avendorgnac/?locale=fr_FR La Cité de la Préhistoire vous propose de partager le quotidien de nos ancêtres depuis le Paléolithique moyen jusqu’au premier âge du Fer. Un véritable voyage de 350 000 ans à la découverte des modes de vie des chasseurs-cueilleurs, en passant par l’agriculture, l’élevage puis la métallurgie.

Plongez dans la préhistoire à travers des univers sonores, des jeux tactiles, des stands de manipulation, la présence d’animaux naturalisés, des illustrations grandeur nature et des maquettes de scènes de vie reconstituées.

L’exposition permanente présente en vitrine de véritables objets archéologiques (ossements, poteries, armes, outils, art mobilier…) provenant d’Ardèche et du Nord du Gard, et des fac-similés (reproductions) issus de l’archéologie expérimentale. Parking gratuit voiture, casier à vélo, accès PMR.

Découvrez la nouvelle exposition temporaire de la Cité de la Préhistoire, à la découverte des rites funéraires de la Préhistoire !

©Tom Joseph