Conférence « Y a t’il des dolmens dans la plaine ? », Cité de la préhistoire, Orgnac-l’Aven

Conférence « Y a t’il des dolmens dans la plaine ? » Samedi 13 juin, 17h30 Cité de la préhistoire Ardèche

sur réservation, onglet « conférences » sur https://orgnac.tickeasy.com/fr-FR/accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T17:30:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T17:30:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

Avec cette question apparemment anodine, Yaramila Tchérémissinoff, archéologue des pratiques funéraires néolithiques, vous conduira dans une réflexion mêlant sites funéraires, géographie et transformation des paysages dans le delta rhodanien et les plaines littorales adjacentes. Présents, mais bien moins nombreux que ceux des pays calcaires, les dolmens de la plaine ont-ils majoritairement disparus ou restent-ils encore souvent invisibles ? Que pouvons-nous dire de ceux que nous connaissons, et comment éclairent-ils, plus largement, la très grande diversité des sépultures collectives en dalles et blocs dans notre secteur rhodanien ?

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En partenariat avec l’Institut National de Recherches en Archéologie Préventive.

Cité de la préhistoire 2130 Route de l’Aven, 07150 Orgnac-l’Aven, France Orgnac-l’Aven 07150 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475386510 https://www.orgnac.com https://www.facebook.com/avendorgnac/?locale=fr_FR [{« link »: « https://orgnac.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] La Cité de la Préhistoire nous propose de partager le quotidien de nos ancêtres depuis le Paléolithique moyen jusqu’au premier âge du Fer. Un véritable voyage de 350 000 ans à la découverte des Prénéandertaliens, de l’Homme de Néandertal jusqu’à l’Homme moderne, Homo sapiens, au travers des modes de vie de chasseurs-cueilleurs, en passant par l’agriculture, l’élevage puis la métallurgie.

Plongez dans la préhistoire à travers des univers sonores, des jeux tactiles, des stands de manipulation, la présence d’animaux naturalisés, des illustrations grandeur nature et des maquettes de scènes de vie reconstituées.

L’exposition permanente présente en vitrine de véritables objets archéologiques (ossements, poteries, armes, outils, art mobilier…) provenant d’Ardèche et du Nord du Gard, et des fac-similés (reproductions) issus de l’archéologie expérimentale. Parking.

Avec cette question apparemment anodine, Yaramila Tchérémissinoff, archéologue des pratiques funéraires néolithiques, vous conduira dans une réflexion mêlant sites funéraires, géographie et des dans…

©Yaramila Tchérémissinoff