Atelier-enquête archéologie funéraire au Néolithique, Cité de la Préhistoire, Orgnac-l’Aven

Atelier-enquête archéologie funéraire au Néolithique Samedi 13 juin, 14h00 Cité de la Préhistoire Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Au Néolithique, plusieurs défunts pouvaient être enterrés dans la même tombe ! Rencontrez des archéo-anthropologues et aidez-les à résoudre le méli-Mél’os d’une tombe collective.

En accès libre, de 8 ans à 108 ans.

Cité de la Préhistoire 2130 route de l’Aven Orgnac-l’Aven 07150 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 36 65 10 https://www.orgnac.com/ https://www.facebook.com/avendorgnac/?locale=fr_FR La Cité de la Préhistoire vous propose de partager le quotidien de nos ancêtres depuis le Paléolithique moyen jusqu’au premier âge du Fer. Un véritable voyage de 350 000 ans à la découverte des modes de vie des chasseurs-cueilleurs, en passant par l’agriculture, l’élevage puis la métallurgie.

Plongez dans la préhistoire à travers des univers sonores, des jeux tactiles, des stands de manipulation, la présence d’animaux naturalisés, des illustrations grandeur nature et des maquettes de scènes de vie reconstituées.

L’exposition permanente présente en vitrine de véritables objets archéologiques (ossements, poteries, armes, outils, art mobilier…) provenant d’Ardèche et du Nord du Gard, et des fac-similés (reproductions) issus de l’archéologie expérimentale. Parking gratuit voiture, casier à vélo, accès PMR.

©CPO