Accès libre au musée et aux expositions temporaires 2026, Musée du Président Jacques Chirac, Sarran

Accès libre au musée et aux expositions temporaires 2026 Samedi 23 mai, 10h00, 13h30 Musée du Président Jacques Chirac Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T13:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

L’accès au musée du président Musée du président Jacques Chirac sera libre et gratuit tout au long de la journée du 23 mai. Le public est invité à découvrir la galerie présidentielle, la réserve visitable Jacques-Chirac, ainsi que les deux expositions temporaires présentées en 2026.

L’exposition « Mode. Au fil de la diplomatie » met en lumière le rôle du textile comme véritable langage politique. Costumes traditionnels venus d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Orient dialoguent avec des créations de Haute-Couture française, illustrant la richesse des échanges culturels à travers le vêtement.

L’exposition « Inuit » propose quant à elle un regard sensible sur les cultures des terres arctiques – du Canada à la Sibérie, jusqu’au Groenland – à travers une sélection d’objets sculptés issus de la collection personnelle de Jacques Chirac. Cette présentation offre une double lecture : celle d’un territoire rare et préservé, et celle de l’engagement d’un homme pour les peuples attachés à leur identité.

Musée ouvert de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h – Gratuit – 05 55 21 77 77 .

Musée du Président Jacques Chirac 4 Route du Musee, 19800 Sarran, France Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555217777 https://www.museepresidentjchirac.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61575719141940&locale=fr_FR;https://www.instagram.com/museepresidentjacqueschirac/ La vocation du musée est avant tout de proposer, autour de 150 cadeaux présentés en permanence, un regard sur le monde d’aujourd’hui. Ces objets constituent en effet autant de traces, tangibles et symboliques, des rencontres et des événements internationaux qui ont marqué les deux mandats. Répartis par zones géopolitiques, ils permettent d’évoquer ceux qui les ont offerts, leur pays et leur culture, ainsi que les visites au cours desquelles ils ont été donnés. Chaque objet est accompagné d’une notice de présentation, les déplacements présidentiels donnent lieu à un texte sur les relations entre la France et le pays ou la région concernés. De grandes cartes permettent de les situer. Enfin, chaque continent fait l’objet d’un document actualisé chaque année portant sur son actualité et sa place dans le monde • Parking gratuit avec borne de recharge électrique

• Chemin d’accessibilité

• Ascenseur PMR prêt de fauteuils roulants à l’intérieur du musée

• Toilettes avec espace change pour les bébés

• Animaux interdits

L’accès au musée du président Musée du président Jacques Chirac sera libre et gratuit tout au long de la journée du 23 mai. Le public est invité à découvrir la galerie présidentielle, la réserve que …

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