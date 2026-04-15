Sarran

Nuit européenne des musées Musée Chirac

D142 Sarran Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Accès libre et gratuit au musée et aux expositions temporaires de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h .

D142 Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 77 77

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English : Nuit européenne des musées Musée Chirac

L’événement Nuit européenne des musées Musée Chirac Sarran a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières