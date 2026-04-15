Nuit européenne des musées Musée Chirac Sarran
Nuit européenne des musées Musée Chirac Sarran samedi 23 mai 2026.
Sarran
Nuit européenne des musées Musée Chirac
D142 Sarran Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Accès libre et gratuit au musée et aux expositions temporaires de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h .
D142 Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 77 77
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English : Nuit européenne des musées Musée Chirac
L’événement Nuit européenne des musées Musée Chirac Sarran a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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