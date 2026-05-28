Accompagnement numérique Médiathèque Bergerac

Bergerac

Accompagnement numérique

Médiathèque 7 Place Bellegarde Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 10:00:00

fin : 2026-09-22 12:00:00

Date(s) :

2026-06-09 2026-06-16 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-18 2026-09-22 2026-10-13 2026-10-20 2026-11-10 2026-12-01 2026-12-15

Accompagnement numérique intervention à la médiathèque de Bergerac avec l’association BASE

Des difficultés avec un ordinateur, avec Internet ? Besoin d’aide pour vos démarches en ligne ?

Les médiateurs numériques BASE sont là pour vous aider deux mardis par mois de 10h à 12h. Entrée libre.

Possibilité de rendez-vous pour les démarches longues. .

Médiathèque 7 Place Bellegarde Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 28 57

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English : Accompagnement numérique

L’événement Accompagnement numérique Bergerac a été mis à jour le 2026-05-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides