Accompagnement numérique La Mella’thèque Mellac

Informations pratiques

Mellac

Accompagnement numérique

La Mella’thèque 2 Place de la Mairie Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:30:00

fin : 2026-10-20 17:30:00

Date(s) :

2026-10-20

Les 22 septembre, le 20 octobre et le 10 novembre Accompagnement numérique !

Rendez-vous individuel, pour vous accompagner dans l’apprentissage du numérique au quotidien. Gratuit, ouvert à tous, sur inscription par téléphone 02 98 71 93 86. .

La Mella’thèque 2 Place de la Mairie Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86

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English :

L’événement Accompagnement numérique Mellac a été mis à jour le 2026-07-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS