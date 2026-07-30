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Accompagnement numérique La Mella’thèque Mellac

mardi 20 octobre 2026 · La Mella'thèque · Mellac

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
La Mella'thèque
Adresse
2 Place de la Mairie
Ville
29300 Mellac
Département
Finistère
Tarif

Mellac

Accompagnement numérique

La Mella’thèque 2 Place de la Mairie Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:30:00
fin : 2026-10-20 17:30:00

Date(s) :
2026-10-20

Les 22 septembre, le 20 octobre et le 10 novembre Accompagnement numérique !
Rendez-vous individuel, pour vous accompagner dans l’apprentissage du numérique au quotidien. Gratuit, ouvert à tous, sur inscription par téléphone 02 98 71 93 86.   .

La Mella’thèque 2 Place de la Mairie Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86 

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English :

L’événement Accompagnement numérique Mellac a été mis à jour le 2026-07-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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