Accompagnement numérique La Mella’thèque Mellac
mardi 20 octobre 2026 · La Mella'thèque · Mellac
Informations pratiques
Mellac
Accompagnement numérique
La Mella’thèque 2 Place de la Mairie Mellac Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:30:00
fin : 2026-10-20 17:30:00
Date(s) :
2026-10-20
Les 22 septembre, le 20 octobre et le 10 novembre Accompagnement numérique !
Rendez-vous individuel, pour vous accompagner dans l’apprentissage du numérique au quotidien. Gratuit, ouvert à tous, sur inscription par téléphone 02 98 71 93 86. .
La Mella’thèque 2 Place de la Mairie Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86
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English :
L’événement Accompagnement numérique Mellac a été mis à jour le 2026-07-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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