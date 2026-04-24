Accordéon en Bastide Villeréal
Accordéon en Bastide Villeréal mardi 25 août 2026.
Villeréal
Accordéon en Bastide
Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-25
ACCORDÉON EN BASTIDE , un nouvel évènement pour 3 jours de fête au cœur de la bastide de Villeréal !
Avec la participation de Julien LOCATELLI, Martial VUILLEMIN, Jérôme FORTUNA, Joëlle LURKIN et Laurent PIRE.
Rendez-vous chaque soir dès 17h sous la halle, point de départ de l’aubade avec la déambulation dans les rues du village suivie d’une soirée musicale au sein des restaurants partenaires.
Le mercredi 26, un concert sera donné dans l’église dès 18h30 (entrée libre).
Joëlle Lurkin et Laurent Pire revisiteront pour vous les standard de la chanson française à l’accordéon. De Piaf à Brel en passant par Bécaud, Mariano et bien d’autres, ils vous feront voyager en musique. .
Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 15 04 45
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English : Accordéon en Bastide
L’événement Accordéon en Bastide Villeréal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Coeur de Bastides
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