Sète

ACCRO-ECOLE DE CIRQUE STAGE DE CIRQUE POUR ENFANTS (4-6 ANS)

Sète Hérault

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-27

ACCRO-Ecole de Cirque propose 4 jours de stage de cirque pour les enfants de 4-6 ans à Sète. Stage ludique de cirque, axé sur la découverte et le plaisir. Les petits explorent jonglage, équilibre, acrobaties douces et expression corporelle à travers des jeux adaptés. Encadrés par des professionnels, ils développent motricité, confiance en soi et imagination dans un cadre sécurisé et bienveillant.

ACCRO-Ecole de Cirque propose 4 jours de stage de cirque pour les enfants de 4-6 ans à Sète.Stage ludique de cirque, axé sur la découverte et le plaisir. Les petits explorent jonglage, équilibre, acrobaties douces et expression corporelle à travers des jeux adaptés. Encadrés par des professionnels, ils développent motricité, confiance en soi et imagination dans un cadre sécurisé et bienveillant.Chaque activité est pensée pour respecter le rythme et le bien-être de votre enfant.Stage enfants (4-6 ans) du 27 au 30 avril de 10h à 12h .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 82 37 47 90 accrocirque@gmail.com

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English : ACCRO-ECOLE DE CIRQUE STAGE DE CIRQUE POUR ENFANTS (4-6 ANS)

ACCRO-Ecole de Cirque offers a 4-day circus workshop for children aged 4-6 in Sète. A playful circus workshop focused on discovery and fun. Little ones explore juggling, balancing, gentle acrobatics and body expression through adapted games. Supervised by professionals, they develop motor skills, self-confidence and imagination in a safe, caring environment.

L’événement ACCRO-ECOLE DE CIRQUE STAGE DE CIRQUE POUR ENFANTS (4-6 ANS) Sète a été mis à jour le 2026-04-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE