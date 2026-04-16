Sète

ACCRO-ECOLE DE CIRQUE STAGE DEUX JOURS INITIATION AUX ACROBATIES DE CIRQUE POUR ADULTE DÉBUTANT

Sète Hérault

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Découvrez les bases des acrobaties de cirque lors de ce stage dédié aux adultes débutants ! Encadré.e par un professionnel, vous explorerez des techniques simples d’acrobatie au sol, d’équilibre et de coordination, dans une ambiance conviviale et sécurisée. Idéal pour apprendre en s’amusant et vivre une expérience unique.

Découvrez les bases des acrobaties de cirque lors de ce stage dédié aux adultes débutants ! Encadré.e par un professionnel, vous explorerez des techniques simples d’acrobatie au sol, d’équilibre et de coordination, dans une ambiance conviviale et sécurisée. Idéal pour apprendre en s’amusant et vivre une expérience unique. Aucun prérequis nécessaire, juste l’envie de tenter l’aventure ! Tenue confortable conseillée. Rejoignez-nous pour un moment de découverte et de dépassement de soi !Vous avez toujours rêvé de découvrir l’univers fascinant du cirque et de vous initier aux acrobaties ? Ce stage est fait pour vous ! Conçu spécialement pour les adultes débutants, il vous offre l’opportunité d’explorer les bases des arts circassiens dans un cadre bienveillant et ludique.Au programme Découverte des fondamentaux Apprenez les techniques de base en acrobatie au sol, équilibre et coordination, sous la guidance d’un professionnel expérimenté. Travail en duo et en groupe Développez la confiance en vous et envers les autres grâce à des exercices collaboratifs. Sécurité et bien-être Chaque mouvement est enseigné avec une attention particulière portée à la sécurité et au respect de votre rythme. Amusement et dépassement Plongez dans une ambiance conviviale où le plaisir et la progression vont de pair. Ce stage est ouvert à toutes et tous, sans prérequis physique particulier. Que vous souhaitiez vous défouler, découvrir une nouvelle passion ou simplement vivre une expérience unique, ce programme est l’occasion idéale de vous lancer dans l’aventure circassienne !Dates: 25 Avril 2026 de 16h30 à 19h et 26 Avril 2026 de 10h00 à 12h30.Matériel fourni tapis de sol, accessoires adaptés. Tenue recommandée vêtements confortables et souples.Rejoignez-nous pour un moment de découverte, de rire et de dépassement de soi ! .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 82 37 47 90 accrocirque@gmail.com

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English : ACCRO-ECOLE DE CIRQUE STAGE DEUX JOURS INITIATION AUX ACROBATIES DE CIRQUE POUR ADULTE DÉBUTANT

Discover the basics of circus acrobatics in this workshop for adult beginners! Supervised by a professional, you’ll explore simple techniques of floor acrobatics, balance and coordination, in a safe and friendly atmosphere. Ideal for fun learning and a unique experience.

L’événement ACCRO-ECOLE DE CIRQUE STAGE DEUX JOURS INITIATION AUX ACROBATIES DE CIRQUE POUR ADULTE DÉBUTANT Sète a été mis à jour le 2026-04-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE