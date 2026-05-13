Accrochage temporaire : L’Écho des machines : usines et monde ouvrier, Musée d’Art Moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy, Troyes

Accrochage temporaire : L’Écho des machines : usines et monde ouvrier Samedi 23 mai, 20h00 Musée d’Art Moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le musée d’Art moderne de Troyes est né en 1976 de la donation à l’État de près de 2 000 oeuvres par le couple de collectionneurs Pierre et Denise Lévy.

L’un des fils rouges de cette donation est la représentation du monde industriel, Pierre Lévy étant lui-même un important entrepreneur de la bonneterie à Troyes.

De La Banlieue de Seurat aux Usines à Chatou de Vlaminck, en passant par les Usines de guerre de Vuillard, la collection du MAM de Troyes offre un panorama des grandes transformations du travail au tournant du 20e siècle : urbanisation galopante, industrialisation triomphante et profondes mutations du monde ouvrier.

Le prêt exceptionnel, par le musée d’Orsay, des Ouvriers en bâtiment de Théophile Alexandre Steinlen et du Chantier de Maximilien Luce, dans le cadre du projet « 100 oeuvres qui racontent le travail », est ainsi l’occasion de construire un parcours thématique autour d’un sujet profondément ancré dans l’histoire et le patrimoine industriel troyen.

Musée d’Art Moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy 14 Place Saint Pierre, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est 0325762681 https://www.musees-troyes.com/art-moderne Atouts majeurs : André Derain et Maurice Marinot. Peinture française de la première moitié du XXe siècle : le musée présente des toiles signées Daumier, Courbet, Vuillard, Bonnard… un exceptionnel ensemble du mouvement Fauve, avec Derain, Braque, Vlaminck, Friez et de l’École de Paris représentée par Soutine ou Modigliani. Derain domine cet ensemble avec quelques 80 toiles. D’autres grandes signatures telles Matisse, Dufy, Marquet, Delaunay, de Staël, Balthus, Rouault… complètent ce panorama de la peinture française de la première moitié du XXe siècle. Sculpture : représentée par Degas, Maillol, Czaky, Zadkine, Despiau, un ensemble unique de bronzes de Derain, sans oublier Picasso et son célèbre Fou (1905), pour lequel posa le poète Max Jacob. Verreries : plus de 140 pièces de 1912 à 1937, œuvres de Marinot, forment une exceptionnelle collection et dévoilent le travail tout à fait novateur de cet artiste d’origine troyenne et ami des donateurs. Art Africainet Océanien : certaines pièces ont appartenu à des artistes comme Derain, ou de grands marchands amateurs comme Vollard, Fénéon, Guillaume… et apportent un éclairage voulu par les donateurs, sur les relations entre Art moderne et arts d’Afrique ou d’Océanie.

Le musée d’Art moderne de Troyes est né en 1976 de la donation à l’État de près de 2 000 oeuvres par le couple de collectionneurs Pierre et Denise Lévy.

©GrandPalaisRmn (musée d’Orsay), Stéphane Maréchalle