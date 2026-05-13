Accrochage temporaire : Léopold Senghor : art et poésie au 20e siècle, Musée d’Art Moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy, Troyes

Accrochage temporaire : Léopold Senghor : art et poésie au 20e siècle Samedi 23 mai, 20h00 Musée d’Art Moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy Aube

Selon jauge de la salle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le poète, intellectuel et homme d’État, Léopold Sédar Senghor (1906-2001) figure parmi les écrivains les plus illustrés du 20e siècle.

En 1975, il réunit ses Élégies majeures dans une édition commune. Convaincu du dialogue entre poésie et arts plastiques, il en confie l’illustration à Alfred Manessier, Hans Hartung, Pierre Soulages, Zao Wou-Ki, Maria Helena Vieira da Silva et Étienne Hajdu, qui prolongent les mots par des gravures et lithographies abstraites.

En 1976, le poète collabore avec André Masson pour Chants d’ombre, illustré notamment d’un dessin au sable pour l’emboîtage.

Exposées dès 1978 à la BnF, puis au musée du Quai Branly en 2023, ces oeuvres, qui ont rejoint les collections grâce à un généreux don, sont présentées pour la première fois dans le cabinet des arts graphiques du MAM. Elles offrent un exemple exceptionnel de la rencontre entre poésie et arts visuels dans l’après-guerre.

Musée d’Art Moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy 14 Place Saint Pierre, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est 0325762681 https://www.musees-troyes.com/art-moderne Atouts majeurs : André Derain et Maurice Marinot. Peinture française de la première moitié du XXe siècle : le musée présente des toiles signées Daumier, Courbet, Vuillard, Bonnard… un exceptionnel ensemble du mouvement Fauve, avec Derain, Braque, Vlaminck, Friez et de l’École de Paris représentée par Soutine ou Modigliani. Derain domine cet ensemble avec quelques 80 toiles. D’autres grandes signatures telles Matisse, Dufy, Marquet, Delaunay, de Staël, Balthus, Rouault… complètent ce panorama de la peinture française de la première moitié du XXe siècle. Sculpture : représentée par Degas, Maillol, Czaky, Zadkine, Despiau, un ensemble unique de bronzes de Derain, sans oublier Picasso et son célèbre Fou (1905), pour lequel posa le poète Max Jacob. Verreries : plus de 140 pièces de 1912 à 1937, œuvres de Marinot, forment une exceptionnelle collection et dévoilent le travail tout à fait novateur de cet artiste d’origine troyenne et ami des donateurs. Art Africainet Océanien : certaines pièces ont appartenu à des artistes comme Derain, ou de grands marchands amateurs comme Vollard, Fénéon, Guillaume… et apportent un éclairage voulu par les donateurs, sur les relations entre Art moderne et arts d’Afrique ou d’Océanie.

Le poète, intellectuel et homme d’État, Léopold Sédar Senghor (1906-2001) figure parmi les écrivains les plus illustrés du 20e siècle.

©Carole Bell