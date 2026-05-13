Accrochage temporaire : Rêve de lumière, le vitrail et ses images, Musée Saint-Loup, Troyes

Accrochage temporaire : Rêve de lumière, le vitrail et ses images Samedi 23 mai, 20h00 Musée Saint-Loup Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

« Il n’est peut-être pas de canton en France qui renferme des vitres peintes aussi précieuses et en si grand nombre que la ville de Troyes en Champagne », écrivait Pierre Le Vieil en 1774 dans son Art de la peinture sur verre et de la vitrerie.

Depuis des siècles, voyageurs, artistes et érudits célèbrent les vitraux troyens. Entre la fin du 15e siècle et la fin du 17e siècle, la ville s’impose comme l’un des grands centres européens du vitrail. Le foyer troyen se distingue par sa maîtrise technique du verre et la singularité de sa palette : des couleurs intenses de l’église Sainte-Madeleine à la clarté blanche et dorée de l’église Saint-Pantaléon.

À la croisée de l’architecture, des arts du feu, du dessin et de la peinture, le vitrail est un art de lumière : il révèle les couleurs et les transforme au fil du jour.

Le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Troyes – Abbaye Saint-Loup vous invite à découvrir les verrières troyennes à travers le regard des artistes. Dessins préparatoires du 17e siècle, relevés archéologiques du 19e siècle, vues d’intérieurs d’églises à l’atmosphère presque irréelle : autant de regards portés sur un patrimoine vitré d’exception, à découvrir sur la mezzanine des galeries de peintures.

Musée Saint-Loup 1 Rue Chrestien de Troyes, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est 0325422009 https://www.musees-troyes.com/beaux-arts-archeologie Les confiscations révolutionnaires constituent l’origine et le noyau des collections du musée des Beaux-Arts.

L’idée d’ouvrir le musée revient à la Société Académique de l’Aube. Elle s’y emploie de 1826 à 1831, date de l’inauguration officielle. Elle gère l’établissement pendant plus d’un siècle, puis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle le transmet à la Ville de Troyes.

« Il n’est peut-être pas de canton en France qui renferme des vitres peintes aussi précieuses et en si grand nombre que la ville de Troyes en Champagne », écrivait Pierre Le Vieil en 1774 dans son de…

©Carole Bell