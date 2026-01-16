accroche clés tout vent Montlieu-la-Garde

accroche clés

Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 15:00:00

fin : 2026-08-11 17:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Fabrication d’un objet pratique et décoratif, à l’aide de pièce eb bois, de vis et de peinture les enfant créons un accroche clés murale unique

.

+33 5 46 04 43 67 maisondelaforet@haute-saintonge.org

English :

Create a practical and decorative object, using wooden parts, screws and paint to create a unique wall key-hanger

L’événement accroche clés Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-01-16 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime