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Accueil de groupe hors programmation grand public, Bilbiothèques de l’Alcazar, Marseille

Accueil de groupe hors programmation grand public, Bilbiothèques de l’Alcazar, Marseille mardi 12 mai 2026.

Lieu : Bilbiothèques de l'Alcazar

Adresse : 52 cours Belsunce

Ville : 13001 Marseille

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Accueil de groupe hors programmation grand public Mardi 12 mai, 09h30 Bilbiothèques de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T09:30:00+02:00 – 2026-05-12T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-12T09:30:00+02:00 – 2026-05-12T11:00:00+02:00

Bilbiothèques de l’Alcazar 52 cours Belsunce Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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