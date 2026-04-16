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ACCUEIL DE LOISIRS DU BLEYMARD VACANCES DE PRINTEMPS Mont Lozère et Goulet

ACCUEIL DE LOISIRS DU BLEYMARD VACANCES DE PRINTEMPS Mont Lozère et Goulet

ACCUEIL DE LOISIRS DU BLEYMARD VACANCES DE PRINTEMPS Mont Lozère et Goulet lundi 20 avril 2026.

Adresse : Le Bleymard

Ville : 48190 Mont Lozère et Goulet

Département : Lozère

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif : Demi-journée

Mont Lozère et Goulet

ACCUEIL DE LOISIRS DU BLEYMARD VACANCES DE PRINTEMPS

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-20

Le Centre de Loisirs du Bleymard vous présente son programme des vacances de printemps 2026 sur le thème Ballade au pays des merveilles . Inscription possible à la journée ou demi-journée.
Le Centre de Loisirs du Bleymard vous présente son programme des vacances de printemps 2026 sur le thème Ballade au pays des merveilles . Inscription possible à la journée ou demi-journée.

Au programme
Lundi 20 avril matin activité manuelle fleurs géantes & après-midi activité sportive à la poursuite du lapin
Mardi 21 avril création d’un mobile géant qui compte le temps & après-midi jeux d’eau contre la montre
Mercredi 22 avril expérience scientifique le matin & après-midi sortie avec le foyer rural de Bagnols
Jeudi 23 avril promenade et cueillette de violettes le matin & confection de bonbons l’après-midi
Vendredi 24 avril théâtre des tweedle le matin & jeu de bulles et d’agilité l’après-midi   .

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 19 68 18 30  alsh@ccmontlozere.fr

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English :

The Centre de Loisirs du Bleymard presents its program for the spring vacations 2026 on the theme Ballade au pays des merveilles . Full-day and half-day registrations available.

L’événement ACCUEIL DE LOISIRS DU BLEYMARD VACANCES DE PRINTEMPS Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT Mont Lozere

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