Mont Lozère et Goulet

ACCUEIL DE LOISIRS DU BLEYMARD VACANCES DE PRINTEMPS

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-20

Le Centre de Loisirs du Bleymard vous présente son programme des vacances de printemps 2026 sur le thème Ballade au pays des merveilles . Inscription possible à la journée ou demi-journée.

Le Centre de Loisirs du Bleymard vous présente son programme des vacances de printemps 2026 sur le thème Ballade au pays des merveilles . Inscription possible à la journée ou demi-journée.

Au programme

Lundi 20 avril matin activité manuelle fleurs géantes & après-midi activité sportive à la poursuite du lapin

Mardi 21 avril création d’un mobile géant qui compte le temps & après-midi jeux d’eau contre la montre

Mercredi 22 avril expérience scientifique le matin & après-midi sortie avec le foyer rural de Bagnols

Jeudi 23 avril promenade et cueillette de violettes le matin & confection de bonbons l’après-midi

Vendredi 24 avril théâtre des tweedle le matin & jeu de bulles et d’agilité l’après-midi .

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 19 68 18 30 alsh@ccmontlozere.fr

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English :

The Centre de Loisirs du Bleymard presents its program for the spring vacations 2026 on the theme Ballade au pays des merveilles . Full-day and half-day registrations available.

L’événement ACCUEIL DE LOISIRS DU BLEYMARD VACANCES DE PRINTEMPS Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT Mont Lozere