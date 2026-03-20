[COMPLET] DÎNER SPECTACLE CABARET Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet

[COMPLET] DÎNER SPECTACLE CABARET

Salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

[COMPLET] Le foyer rural du Bleymard vous propose un dîner spectacle cabaret samedi 25 avril à la salle des fêtes du Bleymard.

détails à venir

[COMPLET] Le foyer rural du Bleymard vous propose un dîner spectacle cabaret samedi 25 avril à la salle des fêtes du Bleymard.

détails à venir .

Salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 64 26 10 48 foyerruraldubleymard@gmail.com

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English :

[SOLD OUT] The Foyer Rural in Le Bleymard invites you to a cabaret dinner and show on Saturday April 25 at the Salle des Fêtes in Le Bleymard.

details to come

L’événement [COMPLET] DÎNER SPECTACLE CABARET Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-03-20 par 48-OT Mont Lozere