[COMPLET] DÎNER SPECTACLE CABARET Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet
[COMPLET] DÎNER SPECTACLE CABARET Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet samedi 25 avril 2026.
[COMPLET] DÎNER SPECTACLE CABARET
Salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
[COMPLET] Le foyer rural du Bleymard vous propose un dîner spectacle cabaret samedi 25 avril à la salle des fêtes du Bleymard.
détails à venir
[COMPLET] Le foyer rural du Bleymard vous propose un dîner spectacle cabaret samedi 25 avril à la salle des fêtes du Bleymard.
détails à venir .
Salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 64 26 10 48 foyerruraldubleymard@gmail.com
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English :
[SOLD OUT] The Foyer Rural in Le Bleymard invites you to a cabaret dinner and show on Saturday April 25 at the Salle des Fêtes in Le Bleymard.
details to come
L’événement [COMPLET] DÎNER SPECTACLE CABARET Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-03-20 par 48-OT Mont Lozere