Sélestat

Accueil des touristes

2 place Kubler Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-08-25 12:30:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Accueil des touristes avec présentation des activités, du territoire avec dégustation de produits et vins locaux

Chaque mardi entre le 21 juillet et le 25 août, nous vous donnons rendez-vous pour une présentation des activités à Sélestat et ses environs en présence d’une partie des acteurs majeurs du tourisme et de la culture, sans oublier une dégustation de produits locaux ! 0 .

2 place Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 20 accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

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English :

Welcome tourists with a presentation of activities and the region, including tastings of local products and wines

L’événement Accueil des touristes Sélestat a été mis à jour le 2026-05-11 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme