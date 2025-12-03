Accueil Ecoute France Alzheimer Place des Etats-Généraux Lambesc
mardi 1 septembre 2026 · Place des Etats-Généraux · Lambesc
Informations pratiques
Lambesc
Accueil Ecoute France Alzheimer
Du 01/09/2026 au 30/06/2027, le 1er jeudi du mois le jeudi de 13h à 16h30. Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-01 13:00:00
fin : 2027-06-30 16:30:00
Date(s) :
2026-09-01
La permanence France Alzheimer est un service d’accueil, d’écoute et d’information destiné aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés ainsi qu’à leurs proches.
Elle offre un accompagnement personnalisé, des conseils pratiques et une orientation vers les aides et dispositifs locaux. .
Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 23 42 49
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English :
The France Alzheimer hotline is a reception, listening and information service for people with Alzheimer’s disease or related disorders and their families.
L’événement Accueil Ecoute France Alzheimer Lambesc a été mis à jour le 2026-08-10 par Maison du Tourisme de Lambesc
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