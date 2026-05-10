Accueil et formation bénévoles La Petite Cure (café associatif) Nantes
Accueil et formation bénévoles La Petite Cure (café associatif) Nantes lundi 1 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-01 18:00 –
Gratuit : oui Adulte, Etudiant, Senior
Vous souhaitez vous impliquer dans la vie du café associatif mais ne savez pas trop comment faire ? Venez assister à notre temps d’accueil et de formation pour tout comprendre sur le fonctionnement de notre café et apprendre à tenir une permanence.
La Petite Cure (café associatif) Nantes 44300
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