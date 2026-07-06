Accueil naturaliste sur le sentier du littoral à la Pointe du Teich Sentier du littoral Le Teich

Informations pratiques

Le Teich

Accueil naturaliste sur le sentier du littoral à la Pointe du Teich

Sentier du littoral BP 11 Le Teich Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-07-27 13:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-27 2026-10-19 2026-10-26

Venez à la rencontre, pendant votre balade, du naturaliste posté au bord du sentier. Partagez ses observations et n’hésitez pas à utiliser la longue vue et les multiples outils déployés dans sa remorque. Cette halte vous permettra de mieux comprendre les paysages, la faune et la flore du bassin! • Gratuit (avec le soutien du Conseil Départemental de la Gironde) .

Sentier du littoral BP 11 Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33 maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr

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English : Accueil naturaliste sur le sentier du littoral à la Pointe du Teich

L’événement Accueil naturaliste sur le sentier du littoral à la Pointe du Teich Le Teich a été mis à jour le 2026-06-29 par PNR Landes de Gascogne