Accueillir bébé dans un environnement sain, Salle St Exupéry, Delme

Accueillir bébé dans un environnement sain Jeudi 11 juin, 09h30 Salle St Exupéry Moselle

gratuit avec inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T09:30:00+02:00 – 2026-06-11T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T09:30:00+02:00 – 2026-06-11T11:00:00+02:00

Salle St Exupéry 57590 Delme Delme 57590 Moselle Grand Est

Des conseils pratiques pour faire les bons choix au quotidien et préserver la santé de bébé