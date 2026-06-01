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Accueillir bébé dans un environnement sain, Salle St Exupéry, Delme

Accueillir bébé dans un environnement sain, Salle St Exupéry, Delme

Accueillir bébé dans un environnement sain, Salle St Exupéry, Delme jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Salle St Exupéry

Adresse : 57590 Delme

Ville : 57590 Delme

Département : Moselle

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif : gratuit avec inscription

Accueillir bébé dans un environnement sain Jeudi 11 juin, 09h30 Salle St Exupéry Moselle

gratuit avec inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T09:30:00+02:00 – 2026-06-11T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T09:30:00+02:00 – 2026-06-11T11:00:00+02:00

Salle St Exupéry 57590 Delme Delme 57590 Moselle Grand Est
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