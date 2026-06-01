Accueillir bébé dans un environnement sain, Salle St Exupéry, Delme
Accueillir bébé dans un environnement sain, Salle St Exupéry, Delme jeudi 11 juin 2026.
Accueillir bébé dans un environnement sain Jeudi 11 juin, 09h30 Salle St Exupéry Moselle
gratuit avec inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T09:30:00+02:00 – 2026-06-11T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T09:30:00+02:00 – 2026-06-11T11:00:00+02:00
Salle St Exupéry 57590 Delme Delme 57590 Moselle Grand Est
Des conseils pratiques pour faire les bons choix au quotidien et préserver la santé de bébé
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