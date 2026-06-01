Yoga post natal, Salle St Exupéry, Delme
Yoga post natal, Salle St Exupéry, Delme mardi 16 juin 2026.
Yoga post natal Mardi 16 juin, 09h30 Salle St Exupéry Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T09:30:00+02:00 – 2026-06-16T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-16T09:30:00+02:00 – 2026-06-16T11:00:00+02:00
Salle St Exupéry 57590 Delme Delme 57590 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.56.78.79.11 »}]
atelier yoga post natal jusqu’à 6 mois
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