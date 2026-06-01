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Yoga post natal, Salle St Exupéry, Delme

Yoga post natal, Salle St Exupéry, Delme

Yoga post natal, Salle St Exupéry, Delme mardi 16 juin 2026.

Lieu : Salle St Exupéry

Adresse : 57590 Delme

Ville : 57590 Delme

Département : Moselle

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Yoga post natal Mardi 16 juin, 09h30 Salle St Exupéry Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T09:30:00+02:00 – 2026-06-16T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-16T09:30:00+02:00 – 2026-06-16T11:00:00+02:00

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atelier yoga post natal jusqu’à 6 mois

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