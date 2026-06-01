La Matinée des Tout-Petits, Médiathèque, Delme
La Matinée des Tout-Petits, Médiathèque, Delme mercredi 3 juin 2026.
La Matinée des Tout-Petits Mercredi 3 juin, 09h30 Médiathèque Moselle
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T09:30:00+02:00 – 2026-06-03T10:30:00+02:00
Fin : 2026-06-03T09:30:00+02:00 – 2026-06-03T10:30:00+02:00
Animation gratuite en partenariat avec les médiathèques et bibliothèques du Saulnois, à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).
Médiathèque Impasse Saint Germain – Delme Delme 57590 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Venez partager un temps de lecture suivi d’un atelier sur le thème de la nature avec vos enfants et ceux que vous accueillez.
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