ACF Color Run Nantes Château du Tertre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 10:00 – 13:00

Gratuit : non 5 € – 10 € 5 € pour les 5 km (marche ou course possible).10 € pour les 10 km (uniquement course).Pas de gratuité. Inscription : https://www.helloasso.com/associations/cnam-des-pays-de-la-loire-association-de-gestion/evenements/acf-color-run-nantes Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Le dimanche 7 juin 2026, rejoins-nous au Château du Tertre pour une matinée haute en couleurs et en solidarité ! Dès 10h, enfile tes baskets et prépare toi à repartir couvert de poudres colorées… et d’énergie. ???? Inscription : https://www.helloasso.com/associations/cnam-des-pays-de-la-loire-association-de-gestion/evenements/acf-color-run-nantes Sur un parcours de 5 km (ou 10 km pour les plus motivés), marcheurs et coureurs s’élancent ensemble pour une cause qui compte : la lutte contre la faim dans le monde, aux côtés de l’ONG Action contre la Faim. Au programme :- Un échauffement et des étirements collectifs- Un lancer de poudre au départ et un grand lancé final ????- Un stand associatif pour s’informer et s’engager ????- Un foodtruck et des animations pour prolonger la fête à l’arrivée Mais cette course, c’est bien plus qu’un moment de fun. C’est une façon concrète de sensibiliser à la malnutrition, de soutenir les actions d’Action contre la Faim sur le terrain, et de montrer que la communauté étudiante peut faire bouger les choses. Chaque foulée, chaque don, chaque bénévole compte. Départs échelonnés à partir de 10h40. Viens seul/seule, en groupe, en équipe : l’important, c’est de courir pour quelque chose qui en vaut la peine.

Château du Tertre Nantes 44311



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