Achards’Ciné La Tresse

Espace culturel George-Sand Les Achards Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 20:30:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

.

Espace culturel George-Sand Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire +33 6 45 21 83 24 communication@lesachards.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Achards’Ciné La Tresse Les Achards a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme du Pays des Achards