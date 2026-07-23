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AGENDA · Brassy

Acid’Cyprine Brassy

jeudi 6 août 2026 · Brassy

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Gare de Razou
Ville
58140 Brassy
Département
Nièvre
Tarif

Brassy

Acid’Cyprine

Gare de Razou Brassy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :
2026-08-06

“Acid’Cyprine” à Brassy. A la Gare de Razou à 20h, Trio féminin, rock’n roll garage, power pop brut.   .

Gare de Razou Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   morvanartistique@gmail.com

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English : Acid’Cyprine

L’événement Acid’Cyprine Brassy a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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