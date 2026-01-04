Feu d’artifice Stade Brassy

Feu d’artifice

Stade Le bourg Brassy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15 23:59:00

Date(s) :

2026-08-15

Repas, concert, feu d’artifice Club des Jeunes au Stade .

Stade Le bourg Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie@brassy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Feu d’artifice

L’événement Feu d’artifice Brassy a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)