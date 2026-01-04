Feu d’artifice Stade Brassy
Feu d’artifice Stade Brassy samedi 15 août 2026.
Feu d’artifice
Stade Le bourg Brassy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 17:00:00
fin : 2026-08-15 23:59:00
Date(s) :
2026-08-15
Repas, concert, feu d’artifice Club des Jeunes au Stade .
Stade Le bourg Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie@brassy.fr
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English : Feu d’artifice
L’événement Feu d’artifice Brassy a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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