STAGE, Débuter en Animation Nature Brassy
STAGE, Débuter en Animation Nature Brassy jeudi 20 août 2026.
Brassy
STAGE, Débuter en Animation Nature
Brassy Nièvre
Tarif : 180 – 180 – 180 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:00:00
fin : 2026-08-21 17:30:00
Date(s) :
2026-08-20
2 jours pour découvrir les bases de l’animation nature. Envie de vous lancer?
Passionné-e avec l’envie de partager ou juste curieux-se de tout ce qu’on peut observer autour de nous
Échanger sur la posture de l’animateur, sur le besoin d’être Dehors, sur les notions de base à avoir pour démarrer…
Nous vous ferons découvrir les outils pédagogiques directement disponibles en y associant la mise en pratique pour tester une activité.
Cette formation est destinée aux parents, aux éducateur-ices, aux animateur-ices et à toute personne qui a envie de transmettre. .
Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 12 49 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : STAGE, Débuter en Animation Nature
L’événement STAGE, Débuter en Animation Nature Brassy a été mis à jour le 2026-06-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Brassy (Nièvre)
- Course de poursuite sur terre La Croix St Gervais, 58140 Brassy Brassy 5 juillet 2026
- Concours pétanque Stade Robert Foliau Brassy 19 juillet 2026
- Fête de la moisson La Montée Brassy 25 juillet 2026