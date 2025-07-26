Brassy

STAGE, Débuter en Animation Nature

Brassy Nièvre

Tarif : 180 – 180 – 180 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 09:00:00

fin : 2026-08-21 17:30:00

Date(s) :

2026-08-20

2 jours pour découvrir les bases de l’animation nature. Envie de vous lancer?

Passionné-e avec l’envie de partager ou juste curieux-se de tout ce qu’on peut observer autour de nous

Échanger sur la posture de l’animateur, sur le besoin d’être Dehors, sur les notions de base à avoir pour démarrer…

Nous vous ferons découvrir les outils pédagogiques directement disponibles en y associant la mise en pratique pour tester une activité.

Cette formation est destinée aux parents, aux éducateur-ices, aux animateur-ices et à toute personne qui a envie de transmettre. .

Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 12 49 69

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English : STAGE, Débuter en Animation Nature

L’événement STAGE, Débuter en Animation Nature Brassy a été mis à jour le 2026-06-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)