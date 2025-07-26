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STAGE, Débuter en Animation Nature Brassy

STAGE, Débuter en Animation Nature Brassy jeudi 20 août 2026.

Ville
58140 Brassy
Département
Nièvre
Début
jeudi 20 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif
180 180 180 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Brassy

STAGE, Débuter en Animation Nature

Brassy Nièvre

Tarif : 180 – 180 – 180 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:00:00
fin : 2026-08-21 17:30:00

Date(s) :
2026-08-20

2 jours pour découvrir les bases de l’animation nature. Envie de vous lancer?
Passionné-e avec l’envie de partager ou juste curieux-se de tout ce qu’on peut observer autour de nous
Échanger sur la posture de l’animateur, sur le besoin d’être Dehors, sur les notions de base à avoir pour démarrer…
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Cette formation est destinée aux parents, aux éducateur-ices, aux animateur-ices et à toute personne qui a envie de transmettre.   .

Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 12 49 69 

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English : STAGE, Débuter en Animation Nature

L’événement STAGE, Débuter en Animation Nature Brassy a été mis à jour le 2026-06-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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