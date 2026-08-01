Concours de pétanque Jean Couëtuhan Terrain de pétanque Brassy

Informations pratiques

Brassy

Concours de pétanque Jean Couëtuhan

Terrain de pétanque Le bourg Brassy Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 13:30:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

13 h 30 Inscription sur le terrain 14 h 00 Début du tournoi .

Terrain de pétanque Le bourg Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie@brassy.fr

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English : Concours de pétanque Jean Couëtuhan

L’événement Concours de pétanque Jean Couëtuhan Brassy a été mis à jour le 2026-07-29 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)