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Concours de pétanque Jean Couëtuhan Terrain de pétanque Brassy

samedi 22 août 2026 · Terrain de pétanque · Brassy

Concours de pétanque Jean Couëtuhan Terrain de pétanque Brassy

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Terrain de pétanque
Adresse
Le bourg
Ville
58140 Brassy
Département
Nièvre
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Brassy

Concours de pétanque Jean Couëtuhan

Terrain de pétanque Le bourg Brassy Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 13:30:00
fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :
2026-08-22

13 h 30 Inscription sur le terrain 14 h 00 Début du tournoi   .

Terrain de pétanque Le bourg Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   mairie@brassy.fr

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English : Concours de pétanque Jean Couëtuhan

L’événement Concours de pétanque Jean Couëtuhan Brassy a été mis à jour le 2026-07-29 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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