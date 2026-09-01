ACOUPHèNES Théâtre des Tilleuls Saint-Gengoux-le-National

Informations pratiques

Saint-Gengoux-le-National

ACOUPHèNES

Théâtre des Tilleuls 9 rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Concert POP-ROCK avec le groupe Acouphènes ! .

Théâtre des Tilleuls 9 rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 57 81 15 lahaievive@gmail.com

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English : ACOUPHèNES

L’événement ACOUPHèNES Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-08-24 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II