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AGENDA · Saint-Gengoux-le-National

ACOUPHèNES Théâtre des Tilleuls Saint-Gengoux-le-National

samedi 26 septembre 2026 · Théâtre des Tilleuls · Saint-Gengoux-le-National

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théâtre des Tilleuls
Adresse
9 rue de la Tuilerie
Ville
71460 Saint-Gengoux-le-National
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Saint-Gengoux-le-National

ACOUPHèNES

Théâtre des Tilleuls 9 rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Concert POP-ROCK avec le groupe Acouphènes !   .

Théâtre des Tilleuls 9 rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 57 81 15  lahaievive@gmail.com

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English : ACOUPHèNES

L’événement ACOUPHèNES Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-08-24 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II

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