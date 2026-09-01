Visite commentée des Journées du Patrimoine Maison du patrimoine Saint-Gengoux-le-National

Informations pratiques

Saint-Gengoux-le-National

Visite commentée des Journées du Patrimoine

Maison du patrimoine Avenue de la Promenade Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Ravivons la mémoire de ce site clunisien et ancien doyenné de la grande abbaye de Cluny. Vous sera relatée la grande aventure de son inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco dans le cadre de la candidature du bien Cluny et les sites Clunisiens Européens . Au cours de la balade, vous seront présentés tous les édifices historiques et leur environnement. Vous pourrez également découvrir les couleurs de la coupole de l’église, décors peints du XII ème siècle, restaurés lors de la seconde tranche de travaux.

De Villa Sancti Gangulfi, de Saint-Gengoux-le-Royal, à Saint-Gengoux-le-National en passant par Jouvence telle est l’histoire de notre Cité. .

Maison du patrimoine Avenue de la Promenade Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté patrick.voiret@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite commentée des Journées du Patrimoine

L’événement Visite commentée des Journées du Patrimoine Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-06-03 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II