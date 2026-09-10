Acqua Alta – La traversée du miroir, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Acqua Alta – La traversée du miroir 17 – 31 octobre Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-31T10:00:00+01:00 – 2026-10-31T19:00:00+01:00

Du 17 au 31 octobre

EXPOSITION INTERACTIVE

En les regardant à travers une tablette, les dix doubles-pages du livre Acqua Alta – La traversée du miroir deviennent de petits théâtres, où se déploie une forme dansée grâce à l’application développée sur-mesure. Papiers blancs pliés et dessins à l’encre rencontrent dans une épure graphique et la simplicité du noir et blanc, la vie artificielle d’êtres miniatures dansant dans un monde empreint de l’imaginaire de l’eau.

Une expérience au croisement du théâtre, de la danse, de la BD, du film d’animation et du jeu vidéo.

Avec le soutien du Quai des Savoirs dans le cadre de Lumières sur le Quai.

Médiathèque José Cabanis – pôle Arts (3e étage)

+ d’infos sur Quai des Savoirs – Toulouse

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/ »}]

Livre pop-up augmenté, 2019, Adrien M & Claire B – EXplorations