Acqua Alta – La traversée du miroir, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse
Informations pratiques
Acqua Alta – La traversée du miroir 17 – 31 octobre Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-31T10:00:00+01:00 – 2026-10-31T19:00:00+01:00
Du 17 au 31 octobre
EXPOSITION INTERACTIVE
En les regardant à travers une tablette, les dix doubles-pages du livre Acqua Alta – La traversée du miroir deviennent de petits théâtres, où se déploie une forme dansée grâce à l’application développée sur-mesure. Papiers blancs pliés et dessins à l’encre rencontrent dans une épure graphique et la simplicité du noir et blanc, la vie artificielle d’êtres miniatures dansant dans un monde empreint de l’imaginaire de l’eau.
Une expérience au croisement du théâtre, de la danse, de la BD, du film d’animation et du jeu vidéo.
Avec le soutien du Quai des Savoirs dans le cadre de Lumières sur le Quai.
Médiathèque José Cabanis – pôle Arts (3e étage)
+ d’infos sur Quai des Savoirs – Toulouse
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/ »}]
Livre pop-up augmenté, 2019, Adrien M & Claire B – EXplorations
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