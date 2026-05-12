ACSEL GALA de patinage artistique 2026 Patinoire de Caen la mer Caen

Caen

ACSEL GALA de patinage artistique 2026

Patinoire de Caen la mer 8 Rue Jean de la Varende Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12 23:30:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13

L’ACSEL Caen patinage organise comme chaque année, le Gala de fin de saison de patinage artistique. Toutes les sections y sont représentées ( Loisirs et compétitions). Venez découvrir ce que les patineurs et coachs vous ont concocté cette année sur le thème du voyage autour du monde .

L’ACSEL Caen patinage organise comme chaque année, le Gala de fin de saison de patinage artistique. Toutes les sections y sont représentées ( Loisirs et compétitions). Venez découvrir ce que les patineurs et coachs vous ont concocté cette année sur le thème du voyage autour du monde . Places limités alors de tardez pas ! .

Patinoire de Caen la mer 8 Rue Jean de la Varende Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 69 67 40 58 contact@acsel-caen-patinage.fr

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English : ACSEL GALA de patinage artistique 2026

Every year, the ACSEL Caen skating club organises the end-of-season figure skating Gala. All the sections are represented (recreational and competitive). Come and discover what the skaters and coaches have cooked up for you this year on the theme of travelling around the world .

L’événement ACSEL GALA de patinage artistique 2026 Caen a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Caen la Mer