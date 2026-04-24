Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Dordt University Concert Choir Place Monseigneur des Hameaux Caen

Concert Dordt University Concert Choir Place Monseigneur des Hameaux Caen vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Place Monseigneur des Hameaux

Adresse : Abbatiale St-Étienne

Ville : 14000 Caen

Département : Calvados

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Caen

Concert Dordt University Concert Choir

Place Monseigneur des Hameaux Abbatiale St-Étienne Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 17:00:00
fin : 2026-05-15 18:00:00

Date(s) :
2026-05-15

Dordt University Concert Choir est un ensemble issu d’une longue tradition d’excellence chorale. Véritable ambassadeur musical de Dordt University, le chœur se produit régulièrement en tournée aux États-Unis, au Canada et en Europe, avec un répertoire varié issu de la musique chorale sacrée.
Dordt University Concert Choir est un ensemble issu d’une longue tradition d’excellence chorale. Véritable ambassadeur musical de Dordt University (Iowa, États-Unis), le chœur se produit régulièrement en tournée aux États-Unis, au Canada et en Europe, avec un répertoire varié issu de la musique chorale sacrée. Reconnu pour la qualité de ses interprétations, il met en valeur une grande diversité d’œuvres du répertoire choral. Sous la direction de Ryan Smit, ce concert gratuit est ouvert à tous.
Pour en savoir plus www.dordt.edu
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCfFJWvWKFLo-qdgBy4fTblw   .

Place Monseigneur des Hameaux Abbatiale St-Étienne Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 37 21  katiel@wittetravel.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Dordt University Concert Choir

Dordt University Concert Choir is an ensemble with a long tradition of choral excellence. A true musical ambassador for Dordt University, the choir regularly tours the United States, Canada and Europe, performing a varied repertoire of sacred choral music.

L’événement Concert Dordt University Concert Choir Caen a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Caen la Mer

À voir aussi à Caen (Calvados)