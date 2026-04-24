Concert Dordt University Concert Choir Place Monseigneur des Hameaux Caen

Caen

Concert Dordt University Concert Choir

Place Monseigneur des Hameaux Abbatiale St-Étienne Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 17:00:00

fin : 2026-05-15 18:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Dordt University Concert Choir est un ensemble issu d’une longue tradition d’excellence chorale. Véritable ambassadeur musical de Dordt University, le chœur se produit régulièrement en tournée aux États-Unis, au Canada et en Europe, avec un répertoire varié issu de la musique chorale sacrée.

Dordt University Concert Choir est un ensemble issu d’une longue tradition d’excellence chorale. Véritable ambassadeur musical de Dordt University (Iowa, États-Unis), le chœur se produit régulièrement en tournée aux États-Unis, au Canada et en Europe, avec un répertoire varié issu de la musique chorale sacrée. Reconnu pour la qualité de ses interprétations, il met en valeur une grande diversité d’œuvres du répertoire choral. Sous la direction de Ryan Smit, ce concert gratuit est ouvert à tous.

Pour en savoir plus www.dordt.edu

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCfFJWvWKFLo-qdgBy4fTblw .

Place Monseigneur des Hameaux Abbatiale St-Étienne Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 37 21 katiel@wittetravel.com

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English : Concert Dordt University Concert Choir

Dordt University Concert Choir is an ensemble with a long tradition of choral excellence. A true musical ambassador for Dordt University, the choir regularly tours the United States, Canada and Europe, performing a varied repertoire of sacred choral music.

L’événement Concert Dordt University Concert Choir Caen a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Caen la Mer