Actes Mobiles, Médiathèque Le Grenier des Mots, Bréal-sous-Montfort

Informations pratiques

Actes Mobiles 2 octobre – 14 novembre Médiathèque Le Grenier des Mots Ille-et-Vilaine

Gratuit, l’exposition n’est accessible qu’aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-11-14T14:30:00+01:00 – 2026-11-14T17:00:00+01:00

“Actes mobiles” est une résidence photographique qui s’est déroulée de mai 2025 à juillet 2026 sur le territoire de Brocéliande Communauté.

En proposant des expositions dans les médiathèques de Monterfil, Maxent et St Thurial, Candice Hazouard est allée à la rencontre des habitants pour échanger avec eux sur les moyens de se déplacer, et les actes qui y sont associés, tel que le travail, les loisirs, les vacances, etc.

La série photographique se compose de visages d’habitants, d’objets et d’espaces liés aux mouvements humains, d’archives issues du fonds départemental d’Ille et Vilaine, des collections du Musée de Bretagne et l’Ecomusée de la Bintinais, ainsi que de photographies personnelles des habitants. Le voyage dans l’Histoire moderne des mobilités est mis au regard du public à travers des archives, des tirages et des albums photos.

Pour la restitution de cette résidence, la série photographique “Actes mobiles” est présentée en trois parties : à l’extérieur du Repaire, pôle entrepreneurial “Made in Brocéliande”, à la médiathèque de Bréal-sous-Montfort et chez Popote et papote, restaurant à Saint-Thurial.

Médiathèque Le Grenier des Mots 1 rue de Mordelles – Bréal-sous-montfort Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 60 49 89 https://www.mediatheques-broceliande.fr/mediatheque-de-breal-sous-montfort Le Grenier des Mots est la médiathèque de Bréal-sous-Montfort. Ce service culturel de proximité propose de prêt de livres, CD, DVD, … mais aussi de nombreuses actions culturelles telles que des expositions, des rencontres, des ateliers, ou encore des spectacles. Parking à proximité

“Actes mobiles” est une résidence photographique qui s’est déroulée de mai 2025 à juillet 2026 sur le territoire de Brocéliande Communauté.

©De la roue à la 2CV, 2025, Candice Hazouard